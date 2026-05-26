معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۸ از آغاز روند خدمت رسانی تنها مرکز دائمی عرضه دام زنده و بهداشتی به شهروندان همزمان با فرا رسیدن عید سعید قربان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین شهابی گفت: همزمان با عید قربان ، برنامه ریزی لازم در رابطه با آماده سازی تنها مرکز دائمی عرضه دام زنده و بهداشتی انجام و عوامل اجرائی با بهره گیری از امکانات و تجهیزات در اختیار مبادرت به انجام این اقدامات مینمایند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ادامه داد: بازپیرائی محیطی مشتمل بر رفت و روب کلی، هرس درختان و گونههای گیاهی، شستشوی المانها و معابر، طعمه گذاری برای مقابله با جانوران موذی از زمره اقدامات صورت گرفته در این خصوص میباشد.
وی همچنین به آراستگی بصری، بهبود سیما و منظر مرکز با نصب پرچمهای الوان و کشورمان، اکران بنرهای تمثال مقام معظم رهبری، اطلاع رسانی مراکز عرضه دام زنده در اقصی نقاط پایتخت، هدایت مسیر مراجعین از شریانهای ارتباطی به این مرکز، آماده سازی بخش فرهنگی و خدماتی ویژه عید سعید قربان از دیگر تمهیدات انجام شده به شمار میرود.
شهابی با اعلام این موضوع که توجه به مباحث ایمنی، سلامت و محیط زیست یا بعبارتی HSE همواره از اولویتهای مدیریت شهری است، از اتخاذ تمهیدات لازم برای رعایت اصول مورد نظر در این مرکز خبر داد.
این مقام مسئول در پایان ابراز امیدواری کرد تا مراجعین مرکز دائمی عرضه دام زنده و بهداشتی واقع در مجاورت بوستان جنگلی آزاد شهر در بزرگراه آزادگان، ضمن دریافت خدمات لازم از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ روز عید سعید قربان، از خدمات متنوع فرهنگی و اجتماعی تعبیه شده نیز بهره لازم را ببرند.