به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،ترکیب تیم‌های کاراته دانشجویان دختر و پسر کشورمان در بخش کومیته و کاتا برای شرکت در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای مشخص شد.

ترکیب تیم ملی دختران در بخش کومیته: ستاره زارعی (۵۰- کیلوگرم)، فاطمه یوسفی دهنوی (۵۵- کیلوگرم)، بیتا ذوقیان درخش (۶۱- کیلوگرم)، فرنوش نورصبحی (۶۸- کیلوگرم) آتنا محبوب بشری (۶۸+ کیلوگرم)

ترکیب تیم ملی پسران در بخش کومیته: محمدرضا اسمعیلی خانی (۶۰- کیلوگرم)، حسین وفا (۶۷- کیلوگرم)، امیرعباس بیگ محمدلو (۷۵- کیلوگرم)، وهاب شاهمیر (۸۴-کیلوگرم)، محسن صفرنژاد ملائی رشتی (۸۴+کیلوگرم)

محمد مهدی شجاعی و ملیکا عزتی دو نماینده کشورمان در بخش کاتا خواهند بود.

همچنین منصور صاحب الزمانی به عنوان سرپرست و سرمربی، علیرضا کتیرایی و ندا بروشک به عنوان مربیان کومیته هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت.

گفتنی است این مسابقات از تاریخ ۱۸ الی ۲۳ خرداد ماه در برزیل برگزار خواهد شد.