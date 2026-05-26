به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور دادگاه‌های صلح و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان لرستان، از حصول سازش در یک پرونده قتل نفس خبر داد.



یاراله کاکولوند، افزود: این پرونده که مربوط به فردی بود که پس از یک سال تحمل حبس، با مداخله اعضای شورای حل اختلاف شهرستان خرم آباد و با در نظر گرفتن احترام به شهید ماه رمضان، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، به سازش ختم شد.



کاکولوند با بیان اینکه این سازش در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و اهداف قوه قضاییه در اجرای عدالت اجتماعی صورت گرفته است، افزود: به همت هیئت سازش قتل‌های استان لرستان و صلح یاران، موجبات رهایی قاتل از زندان و قصاص فراهم شد و اولیای دم نیز رضایت خود را اعلام کردند.



وی گفت: این اقدام شورای حل اختلاف شهرستان خرم آباد، در راه رضای خداوند متعال و با هدف ترویج صلح و سازش در جامعه صورت پذیرفته است.