دانشگاه علم و صنعت اعبلام کرد: پس از ابلاغ وزارت علوم ، خوابگاههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از جمعه باز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیهای اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی میرساند خوابگاههای این گروه از دانشجویان علم و صنعت از روز جمعه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ بازگشایی میشود.
همچنین خوابگاه فرجام (خوابگاه دانشجویان دکتری) به علت تعمیرات بسته است و دانشجویان این خوابگاه باید با تماس یا مراجعه به واحد اسکان مدیریت امورخوابگاهها از محل اسکان خود مطلع شوند.