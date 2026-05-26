دانشگاه علم و صنعت اعبلام کرد: پس از ابلاغ وزارت علوم ، خوابگاه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از جمعه باز می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌رساند خوابگاه‌های این گروه از دانشجویان علم و صنعت از روز جمعه مورخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ بازگشایی می‌شود.

همچنین خوابگاه فرجام (خوابگاه دانشجویان دکتری) به علت تعمیرات بسته است و دانشجویان این خوابگاه باید با تماس یا مراجعه به واحد اسکان مدیریت امورخوابگاه‌ها از محل اسکان خود مطلع شوند.