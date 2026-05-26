دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تغییر ذائقه و نیاز‌های نسل نو، گفت: اردو و بازی به عنوان دو بال اصلی اثرگذاری، هسته سخت و حیاتی فرآیند تعلیم و تربیت در زیست‌بوم جدید هستند که قدرت انتقال مفاهیم در آنها به مراتب بیشتر از روش‌های سنتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه ضمن حضور رویداد تخصصی «گرانیگاه؛ نقطه وصل فعالان تربیتی در حوزه اردو و بازی»، از نمایشگاه جنبی محصولات تربیتی بازدید کرد.

این نمایشگاه که به معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان مردمی اختصاص داشت، میزبان دستاورد‌هایی در حوزه‌های بازی‌های فکری، ملزومات خلاقانه اردویی و بسته‌های چندرسانه‌ای بود.

استاد خسروپناه در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با فعالان و نوآوران این عرصه، از نزدیک در جریان چالش‌های تولید، ظرفیت‌های زیرساختی و ایده‌های نوآورانه گروه‌های خودجوش قرار گرفت و بر ضرورت حمایت ساختاری از این ایده‌ها تأکید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تغییر ذائقه و نیاز‌های نسل نو، اظهار داشت: امروز دیگر نمی‌توان تربیت را به فضا‌های رسمی و کلاسیک محدود کرد؛ بلکه اردو و بازی به عنوان دو بال اصلی اثرگذاری، هسته سخت و حیاتی فرآیند تعلیم و تربیت در زیست‌بوم جدید هستند که قدرت انتقال مفاهیم در آنها به مراتب بیشتر از روش‌های سنتی است.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت جبهه واحد فرهنگی، افزود: نقطه کلیدی موفقیت در این عرصه، ایجاد پیوند ارگانیک و هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی دولت و مجموعه‌های نخبگانی مردمی است. دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با پرهیز از تصدی‌گری‌های غیرضروری، مسیر را برای کنشگری و خلاقیت مجموعه‌های مردمی هموار کنند.