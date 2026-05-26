فرمانده انتظامی شهرستان ورامین از کشف محموله‌های بزرگ قاچاق به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال در دو ماه اخیر خبر داد و اعلام کرد با تشدید اقدامات پلیسی، وقوع جرایم در این شهرستان ۱۸ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا علی بخشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این مدت انواع جرایم در ورامین ۱۸ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ۲۲۱ سارق در دو ماه گذشته دستگیر شده‌اند و میزان کشفیات انواع سلاح و مهمات غیر مجاز ۲۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.