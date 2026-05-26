معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: در طرح مهتاب ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در سطح استان شناسایی، جمع‌آوری و ساماندهی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیاوش کریمی در حاشیه اجرای مانور طرح مهتاب در شرکت توزیع برق خوزستان اظهار داشت: در این مانور قرار است حدود ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری و ۷۰ تا ۱۰۰ کنتور مورد تست و بررسی دقیق قرار گیرند تا هرگونه دستکاری شناسایی شود.

وی افزود: طرح مهتاب در چندین نقطه مشخص اجرا می‌شود و اقدامات لازم نیز برای کشف و شناسایی ماینرها و شبکه‌های غیرمجاز برق انجام خواهد شد.

کریمی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، شناسایی و حذف مصارف غیرمجاز برای کاهش پیک مصرف و تضمین تامین برق مطمئن برای تمام مردم در تابستان پیش‌رو است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بیان داشت: در این مانور، ۴۲ اکیپ از همکاران شرکت توزیع برق استان در ۲۶ مدیریت برق شهرستان‌ها، به اجرای محورهای این طرح می‌پردازند.

کریمی تاکید کرد: این طرح به‌صورت همزمان در سراسر کشور در حال اجرا است و همکاران شرکت توزیع برق خوزستان نیز در هماهنگی کامل با اهداف ملی، در حال تلاش برای بهبود کیفیت و عدالت در توزیع برق هستند.

طرح ملی مهتاب با نظارت مستقیم ستاد مرکزی توانیر و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی و عملیاتی در تمامی استان‌های کشور اجرا می‌شود تا از بروز ناترازی ناشی از تخلفات و کاهش سهم عادلانه شهروندان از انرژی برق جلوگیری شود.