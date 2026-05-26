مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بازسازی واحدهای پتروشیمی که در جریان جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند، گفت: در حوزه بازسازی دو مرحله را بهطور همزمان پیگیری میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حسن عباسزاده، گفت در مرحله نخست، بازیابی شرکتهای پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در این مرحله تلاش میکنیم با تجمیع منابع موجود، شرکتهایی را که بهصورت مستقیم از جنگ آسیب ندیدهاند به بهرهبرداری برسانیم.
وی اعلام کرد: این فرایند با اولویت تأمین صنایع داخلی و محصولات مورد نیاز صنایع پاییندستی بهشکل مطلوبی در جریان است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: با برنامهریزیهای انجامشده، شرکتهای پتروشیمی مستقر در عسلویه و ماهشهر که بهصورت مستقیم خسارت ندیدهاند، به مدار تولید بازمیگردند.
عباسزاده با اشاره به مرحله دوم و آغاز فرایند بازسازی گفت: آواربرداری شرکتهایی که بهصورت مستقیم هدف قرار گرفتهاند، در جریان است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه خسارتها برآورد شده است، افزود: امیدواریم بتوانیم عملیات بازسازی را در کوتاهمدت به نتیجه برسانیم.