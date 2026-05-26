به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عضو شورای راهبردی روابط عمومی بخش آب کشور با اشاره به حجم ناچیز آب در سدهای دوستی، ارداک، طرق و کارده افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۸۱ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای مشهد شده است و با این وجود، همچنان با کمبود حجم آبهای سطحی مواجه هستیم.

کاظم جم گفت: در سال آبی گذشته، ۸۸۸ میلیون متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی در شهر مشهد برداشت شده که ۳۰۴ میلیون مترمکعب برای مصارف شرب و بهداشتی و بقیه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات مصرف شده است.

وی تاکید کرد: اکنون در شرایط تنش آبی قرار داریم و برای گذر از این شرایط طرح‌های اضطراری تامین آب در دست اجراست که همراهی شهروندان و مدیریت مصرف بیش از هر زمانی ضروری است.

عضو شورای راهبردی روابط عمومی بخش آب کشور افزود: میانگین بارش بلندمدت در مشهد ۱۸۷ میلیمتر و در سال آبی جاری از مهر ۱۴۰۳ تاکنون ۱۶۸ میلیمتر است.

در سال جاری ۱۴ شهر خراسان رضوی با حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و ۵۲۳ روستا با ۲۷۰ هزار نفر جمعیت به لحاظ برخورداری از آب شرب در شرایط قرمز قرار دارند.

وضعیت قرمز آبی یعنی تولید آب در شهرهایی که در این وضعیت هستند پاسخگوی میزان مصرف نیست و این موضوع تاب‌آوری این مناطق را به حداقل رسانده است به گونه ای که با بروز یک اتفاق، کم آبی و حتی شرایط بحرانی‌تر آبی در منطقه رخ می‌دهد.

٩٨ درصد پهنه شهرستان مشهد هم در وضعیت خشکسالی شدید و ۶٠ درصد از این مساحت در شرایط خشکسالی بسیار شدید قرار دارد.

هم اکنون از مجموع ۳۷ دشت استان نیمی در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارد و وجود چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی مهم‌ترین علت بحرانی شدن وضعیت دشت‌های استان عنوان شده است.