وزیر جهاد کشاورزی تقویت تشکلهای تعاون روستایی را زمینه ساز گسترش مشارکت جمعی روستائیان در توسعه کشاورزی و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری امروز سه شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ در نشست اتحادیههای تشکلهای تعاون روستایی بر لزوم پویاتر شدن تشکل های مردمی در مدیریت فعالیت های اقتصادی اجتماعی روستاها تاکید کرد و گفت: این تشکل ها باید به مثابه موتورهای محرک و پیش برنده فعالیت های اقتصادی، همه بخش های زیست روستایی را ارتقاء بخشند.
وی با اشاره به فرهنگ دیرینه روستاها و ریشه طولانی مشارکت جمعی روستائیان در همه فعالیت ها، اظها رداشت: همکاری و تعاون در جوامع روستایی و کشاورزی ایران یکی از ارکان زیست روستائیان بوده و به عنوان نمونه، احداث قنات ها و حفظ و بهره برداری از آن، تنها با همین روحیه تعاون ممکن شده و هزاران سال دوام داشته است.
نوری با اشاره به نقش کلیدی تعاونیهای روستایی و کشاورزی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی گفت: این نهادها امکان دسترسی کشاورزان خرد به منابع، خدمات و بازارهای مناسب را تسهیل کرده و با آموزش، زمینه تربیت نسل جدیدی از کشاورزان آگاه و ماهر را فراهم میسازند.