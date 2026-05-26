به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون انتظامی امنیتی استانداری خوزستان در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر در سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ۴۸ سال توطئه علیه انقلاب اسلامی گفت: امروز دشمن در برابر مردم ایران زانو زده و برای مذاکره التماس می‌کند.

ولی‌اله حیاتی دلیل پیروزی کشور در جنگ اخیر را نداشتن درک دشمن از مردم ایران دانست و افزود: با وجود گرانی‌ها و مشکلات، مردم سه ماه است در خیابان‌ها از نظام جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند.

او از تعریض دروازه تجاری شلمچه برای افزایش ظرفیت تجارت خبر داد و گفت: استاندار خوزستان از اختیارات داده‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای رونق استان استفاده می‌کند.

سالم‌پور معاون فرهنگی گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند نیز از بهره‌برداری قریب‌الوقوع پل شهدای خدمت در خرمشهر خبر داد و گفت: منطقه آزاد اروند بیش از ۳ هزار خودروی اروندی را در جریان جنگ تحمیلی سوم ترخیص کرده است.

او با اشاره به ورود مواد اولیه به ارزش بیش از ۹ میلیون دلار افزود: ۵۰ دستگاه کولر گازی پنجره‌ای نیز به مدارس خرمشهر اهدا شد.

مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.