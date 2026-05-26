پخش زنده
امروز: -
معاون علمی ریاست جمهوری در آئین افتتاحیه مرکز نوآوری و کارآفرینی هرندی گفت: این مرکز با هدف ایجاد مسیرهای جدید رشد، توانمندسازی و ورود نسل جدید مناطق کم برخوردار به زیستبوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان شکل گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین در این مراسم گفت: در این مرکز تلاش بر این است تا با فراهمسازی محیطی امن، الهامبخش و مهارتمحور، کودکان، نوجوانان و بانوان منطقه با مفاهیم فناوری، خلاقیت، کارآفرینی و آینده شغلی آشنا شده و زمینه کشف استعدادها و شکوفایی ظرفیتهای آنان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه این مجموعه در سه طبقه طراحی شده است، گفت: دو طبقه به آموزش، مهارتآموزی و فعالیتهای نوآورانه ویژه کودکان و نوجوانان پسر اختصاص یافته و یک طبقه بهصورت تخصصی برای زنان و دختران منطقه در نظر گرفته شده است.
افشین افزود: رویکرد اصلی مرکز، ایجاد فرصت برابر برای ورود اقشار کمتر برخوردار به جریان نوآوری، فناوری و کارآفرینی کشور است؛ بهگونهای که نوجوانان و زنان این منطقه بتوانند خود را بهعنوان بخشی از آینده اقتصاد خلاق و دانشبنیان کشور تعریف کنند.
افشین افزود: موضوعاتی نظیر رباتیک، هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، انیمیشن، تولید محتوای دیجیتال، فناوریهای خلاق و مهارتهای نوین کارآفرینی بهعنوان محورهای آموزشی و توسعه مهارتی در این مرکز دنبال میشود تا نسل جدید منطقه با فناوریهای آینده و مشاغل نوظهور آشنا شده و امکان حضور فعال در زیستبوم نوآوری کشور را پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در قسمت ویژه بانوان، کافه فناوری بهعنوان یک فضای پویا و امن اجتماعی و آموزشی ایجاد شده است، افزود: این قسمت فضایی برای تعامل، ایدهپردازی، یادگیری، شبکهسازی اجتماعی و توسعه فردی و شغلی زنان و دختران منطقه خواهد بود که با هدف افزایش اعتمادبهنفس، کشف استعدادها، هدایت توانمندیها و ایجاد مسیرهای درآمدزایی نوین طراحی شده و بستری برای حضور فعال بانوان در حوزههای خلاق و فناورانه فراهم میکند.