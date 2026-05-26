۸۹ گروه دامپزشکی در استان برای نظارت بر ذبح دامهای عید قربان در آمادهباش هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به آمادهباش ۸۹ گروه دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دامهای عید قربان امسال در استان گفت: ۴۵ تیم ثابت و ۴۴ تیم سیار، کار نظارت بر ذبح دام قربانی را در استان اصفهان انجام میدهند.
شهرام موحدی افزود:۴۰ دامپزشک، ۷۶ بازرس گوشت و ۵۰ ناظر شرعی بر ذبح دام قربانی در ۲۸ شهرستان این استان نظارت خواهند کرد تا از سلامت دامها و رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی اطمینان حاصل کنند.
وی با بیان اینکه تمامی خدمات دامپزشکی در روز عید قربان در سراسر نقاط استان به صورت رایگان ارائه میشود، افزود: این تیمها از نخستین ساعات صبح آماده خدمترسانی هستند.
مدیرکل دامپزشکی اصفهان در ادامه تأکید کرد: برای حفظ سلامت خانوادهها و پیشگیری از شیوع بیماریهای مشترک، حتماً از خدمات بازرسی ویژه عید قربان استفاده کرده و از ذبح دام در خانه یا خیابان به طور جدی خودداری شود.
موحدی با هشدار درباره خطرات ذبح غیرمجاز گفت: تشخیص بسیاری از بیماریها فقط در مرحله معاینه زنده دام امکانپذیر است و بازرسی بعد از کشتار کافی نیست. بنابراین، سلامت گوشت قربانی تنها زمانی تضمین میشود که دام پیش از ذبح توسط دامپزشک معاینه شده و فرآیند ذبح تحت نظارت شرعی انجام شود.