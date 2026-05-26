به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به آماده‌باش ۸۹ گروه دامپزشکی برای نظارت بر ذبح دام‌های عید قربان امسال در استان گفت: ۴۵ تیم ثابت و ۴۴ تیم سیار، کار نظارت بر ذبح دام قربانی را در استان اصفهان انجام می‌دهند.

شهرام موحدی افزود:۴۰ دامپزشک، ۷۶ بازرس گوشت و ۵۰ ناظر شرعی بر ذبح دام قربانی در ۲۸ شهرستان این استان نظارت خواهند کرد تا از سلامت دام‌ها و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه تمامی خدمات دامپزشکی در روز عید قربان در سراسر نقاط استان به صورت رایگان ارائه می‌شود، افزود: این تیم‌ها از نخستین ساعات صبح آماده خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان در ادامه تأکید کرد: برای حفظ سلامت خانواده‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک، حتماً از خدمات بازرسی ویژه عید قربان استفاده کرده و از ذبح دام در خانه یا خیابان به طور جدی خودداری شود.

موحدی با هشدار درباره خطرات ذبح غیرمجاز گفت: تشخیص بسیاری از بیماری‌ها فقط در مرحله معاینه زنده دام امکان‌پذیر است و بازرسی بعد از کشتار کافی نیست. بنابراین، سلامت گوشت قربانی تنها زمانی تضمین می‌شود که دام پیش از ذبح توسط دامپزشک معاینه شده و فرآیند ذبح تحت نظارت شرعی انجام شود.