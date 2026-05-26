به مناسبت نهم ذی الحجه، دعای پرفیض عرفه ساعت ۱۶ امروز ۵ خرداد، با حضور مردم مومن و ولایتمدار گیلان در مصلای امام خمینی رشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دفتر نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت اعلام کرد: همزمان با نهم ذیالحجه، روز نیایش و استغفار، مراسم پرفیض دعای عرفه در رشت برگزار میگردد.
این مراسم معنوی ساعت ۱۶ امروز ۵ خرداد ۱۴۰۵، در مصلای امام خمینی رشت برپا خواهد شد.
از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار گیلان دعوت میشود تا در این محفل نورانی حضور یابند.