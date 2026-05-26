رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی با اشاره به تشدید تنش آبی در تهران، کرج، مشهد و اراک، از احتمال کمبود آب شرب در این شهر‌ها خبر داد و بر صرفه‌جویی حداکثری تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت: با وجود ثبت بارش نزدیک به نرمال در کشور، برخی استان‌ها از جمله تهران، قم، سمنان و مرکزی همچنان با کم‌بارشی شدید مواجه‌اند. به گفته او، تهران در سال آبی جاری ۳۸ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کرده و رکورددار کم‌بارشی کشور است.

وی افزود: استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی و ایلام بارش‌های بیش از نرمال داشته‌اند، اما پراکنش بارندگی در کشور نامتوازن است.

وظیفه با هشدار درباره تنش آبی در تهران، کرج، مشهد، ساوه و اراک تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی و عدم صرفه‌جویی، احتمال کمبود آب شرب در این شهر‌ها وجود دارد.

او همچنین از پیش‌بینی تابستانی گرم‌تر و خشک‌تر از نرمال در جنوب و جنوب‌شرق کشور خبر داد.



