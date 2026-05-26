به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی «چوب‌کشی» (مس‌رستلینگ) استان خوزستان با حضور ۳۴ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان در سالن چندمنظوره هیئت ورزش‌های همگانی در استادیوم تختی اهواز برگزار شد.

در این مسابقات در بخش آقایان: وزن ۷۰- کیلوگرم: محمد حسین‌وندتبار (اندیمشک) – مقام اول، وزن ۹۰- کیلوگرم: جواد جنامی (شادگان) – مقام اول و وزن ۹۰+ کیلوگرم: سامان مرادی (ایذه) و در بخش بانوان وزن ۵۵- کیلوگرم: تینا صالحی (ایذه) – مقام اول، وزن ۷۵- کیلوگرم: وفا جبری (باوی) – مقام اول و وزن ۷۵+ کیلوگرم: بشرا جبری (باوی) – مقام اول را کسب کردند.

نفرات برتر این مسابقات به عنوان اعضای منتخب استان خوزستان به اردوی تیم استان جهت آمادگی برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور دعوت شدند.