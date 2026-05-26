عضو گروه مدیریت دانشگاه امام صادق با تأکید بر اینکه «حضور مردم در خیابان همپای میدان جنگ، یک فناوری برای حل مسائل ملی است» گفت: انسجام و وحدت ایجادشده در جنگ اخیر (رمضان) را می‌توان برای افزایش تاب‌آوری در بخش صنعت، رفع مشکلات اقتصادی و حل مسائل تولید به کار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روح الله رازینی با یادآوری جمله شهید حاج قاسم سلیمانی که «فرصتی که در بحران‌هاست در خود فرصت‌ها نیست» افزود: تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله نشان داد که بسیاری از توفیق‌های بعدی کشور ناشی از درس‌آموخته‌های دوران جنگ بوده است. امروز نیز می‌توان از دستاورد‌های جنگ «رمضان» برای کاهش عوارض جنگ بر صنعت و تولید استفاده کرد.

این استاد دانشگاه پیوند موضوعات «جنگ و تولید» را از سه منظر قابل تامل برشمرد: نخست درس آموخته‌ها و دستاورد‌های عمومی جنگ رمضان برای حوزه تولید (مثل انسجام و حضور مسوولانه مردم به عنوان یک فناوری قابل تعمیم)، منظر دوم توجه به نیاز‌های جاری برای پایداری و تاب آوری صنایع، و حوزه سوم درس‌آموخته‌های خاص از قوت‌ها و ضعف‌های فناورانه برای تعیین اولویت‌های آتی صنعت و تولید است.

وی تأکید کرد: «جنگ رمضان نشان داد در برخی عرصه‌های فناوری موفق و در برخی دیگر ضعیف هستیم. این قوت‌ها و ضعف‌ها باید دستورکار مراکز تحقیقاتی و صنعتی شود.»

«چرا الگوی موفق در توسعه پهپادی و موشکی را به صنعت خودرو تعمیم نمی‌دهیم؟»

عضو گروه مدیریت عملیات و بهره‌وری دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با طرح این سؤال چالش‌برانگیز افزود: «ما در حوزه موشکی و پهپادی جهش‌های خوبی داشته‌ایم، اما چرا همان الگو را در صنعت خودرو نمی‌توانیم تعمیم دهیم؟» وی خاطرنشان کرد: جنگ رمضان در عرصه‌هایی مانند راهسازی، درمانی و پدافندی نیز توفیقات شگفت‌انگیزی داشت که باید از آنها برای توسعه فناوری‌های دیگر الگوبرداری کرد.

وی با اشاره به تغییر سبد تقاضا در شرایط جنگی تصریح کرد: «کاهش تقاضا در برخی صنایع ممکن است به توقف همیشگی آنها منجر شود.» وی راهکار‌هایی مانند ایجاد بازار‌های جدید، تحریک تقاضا از طریق تخفیف، خرید حمایتی دولت و انبار کردن محصولات قابل ذخیره‌سازی را پیشنهاد داد و افزود: «اشتراک تجهیزات و نیروی انسانی با صنایع پررونق‌تر، به شرط مشارکت در منافع، می‌تواند از تعطیلی کامل برخی بنگاه‌ها جلوگیری کند.»

همچنین معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تهران بر شناسایی گلوگاه‌های حیاتی در زنجیره تأمین تأکید کرد و افزود: «ممکن است گلوگاه نظام بانکی و تأمین مالی باشد یا تأمین مواد اولیه یا نیروی انسانی که با تمرکز و رفع موانع در همان یک یا دو حلقه، گاهی می‌توان از توقف و آسیب یک زنجیره و یا شبکه صنعتی جلوگیری کرد.»

رازینی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اساسی در شرایط جنگی، نظام توزیع کالا است، گفت: «در جنگ تحمیلی هشت ساله، فعالان مردمی محله‌محور، نفت را به درب خانه‌های افرادی که توان حضور در صف را نداشتند می‌رساندند. امروز نیز می‌توان از همین ظرفیت مشارکت مردمی برای توزیع کالا‌های اساسی بدون واسطه و با قیمت مناسب استفاده کرد.» وی افزود: «حتی در حوزه خدمات مانند مشاوره‌های روانشناسی نیز این ظرفیت مردمی میدانی قابل اجراست.»

«حضور مردم در خیابان متوقف نشده؛ این یک فناوری برای حل مسائل اقتصادی است»

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در پایان با اشاره به استمرار حضور مردمی در خیابان‌ها علی‌رغم سکوت موقت صحنه نبرد خاطرنشان ساخت: «این حضور متوقف نشده و این سرمایه باید پایدار بماند. همان طور که امروز این انسجام ملی در تأمین امنیت و اقتدار سیاسی کشور بروز یافته، همین ظرفیت قابل تعمیم به حوزه اقتصاد و صنعت است. به تعبیری این یک فناوری است که باید قدر آن را دانست و در حل مسائل پساجنگ نیز از آن استفاده کرد.»

وی ابراز امیدواری کرد که با حفظ وحدت میان مردم، مسئولان، نیرو‌های نظامی و دیپلماسی، از دستاورد‌های جنگ رمضان برای حل مسائل کشور استفاده شود: «انشاءالله با پیروزی نهایی جبهه حق بر استکبار، این ظرفیت با قدرت بیشتری باقی مانده و بکارگرفته شود.»