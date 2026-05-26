در روز عرفه و موسم برگزاری مناسک حج، قرائت دعای دلنشین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، امروز از شبکه‌های تلویزیون به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه یک دعای پرفیض عرفه را ساعت ۱۶:۰۰، از صحرای عرفات با نوای حاج حسن شالبافان و اسلامی فر پخش می‌کند.

شبکه دو سیما دعای عرفه را از ساعت ۱۶:۰۰ از جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) با نوای حاج مهدی سروری پخش می کند.

شبکه سه از ساعت ۱۷:۳۰، دعای پرفیض عرفه را با صدای مداح و ذاکر اهل بیت، میثم مطیعی از میدان ونک به صورت مستقیم روانه آنتن می‌کند.

شبکه چهار دعای عرفه سیدالشهدا (ع) را از مسجد حضرت امیر (ع) خیابان کارگر شمالی، ساعت ۱۷:۰۰ با نوای شیخ حسین انصاریان پخش می‌کند.

شبکه قرآن و معارف دعای عرفه را از کربلای معلی بعد از اذان ظهر و حرم حضرت معصومه (س) ساعت ۱۵:۳۰، به صورت زنده پخش می کند.

دعای ملکوتی عرفه از امامزاده صالح (ع) در ساعت ۱۶:۳۰ در شبکه تهران با نوای حجت الاسلام رنجبری جلوه گر خواهد شد.

شبکه افق نیز برای مخاطبان خود از ساعت ۱۶:۳۰ دعای عرفه را از مسجد مقدس جمکرانپخش می کند.

شبکه سلامت دعای عرفه را از حرم مطهر امام رضا (ع) ساعت ۱۶:۳۰، با نوای مهدی نژاد با رابط ناشنوایان پخش می کند.