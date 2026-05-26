روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای از شناسایی و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۹، یک فروند پهپاد RQ۴ و جنگنده متجاوز F۳۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: ارتش تروریستی آمریکا در ادامه ماجراجویی‌های مداخله گرایانه در منطقه و رفتارهای متجاوزانه، در منطقه خلیج فارس وارد حریم هوایی ایران شد و یگان های پدافندی سپاه پاسداران در راستای دفاع از حریم سرزمینی کشورمان پس از پایش های اطلاعاتی دقیق، یک فروند پهپاد MQ9 را شناسایی و ساقط کرد.

همچنین این یگان های پدافندی با شلیک به یک فروند پهپاد RQ4 و جنگنده متجاوز F35 آنان را وادار به فرار و خروج از حریم سرزمینی کرد.

در این بیانیه تاکید شده: سپاه پاسداران راجع به هرگونه نقض آتش بس از سوی ارتش متجاوز آمریکا هشدار داده، حق پاسخ متقابل را برای خود مشروع و قطعی می داند.