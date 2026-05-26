طرح بزرگ تصفیه خانه تکمیلی پساب شهرداری شاهین شهر با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به بهره برداری رسید.

در راستای مدیریت پایدار منابع آب و بازچرخانی پساب در مناطق کم‌آب کشور، این طرح بزرگ در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع افتتاح شد.

این طرح حیاتی که با سرمایه‌گذاری سنگینی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان طراحی و اجرا شده است، گام بزرگی در جهت کاهش وابستگی صنایع و فضای سبز شهری به منابع آب شرب به شمار می‌رود.

در آیین افتتاح این طرح ملی، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت بازچرخانی آب در کشور، اجرای این طرح را الگویی موفق برای سایر شهر‌های صنعتی دانست.

استاندار و مسئولان محلی نیز در این مراسم بر نقش کلیدی این تصفیه‌خانه در حفظ محیط زیست منطقه و تأمین آب مورد نیاز بخش‌های غیرشرب تأکید کردند.

با بهره‌برداری از این طرح و تزریق ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده به چرخه مصرف، انتظارات شهروندان و فعالان زیست‌محیطی منطقه در حوزه مدیریت بهینه منابع آبی تا حد زیادی برآورده خواهد شد.

افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ و بهره برداری از ایستگاه سنجش در شهرک منتظری از دیگر برنامه‌های رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این سفر یک روزه است.

امضای تفاهم‌نامه دوجانبه با استاندار اصفهان در خصوص برنامه‌های بوم شناختی آبی بین زاینده‌رود و تالاب بین المللی گاوخونی و تدوین برنامه استانی راهبرد ملی تغییر اقلیمی با محوریت تاب آوری، مدیریت آب، صنعت کم کربن و توسعه اقتصاد سبز در چارچوب همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران از دیگر برنامه‌های خانم انصاری در اصفهان است.

وی همچنین قرار است در نشست کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان شرکت کند.