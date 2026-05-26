سرپرست اداره آب و فاضلاب امیدیه از اجرای عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه آبرسانی باهدف تامین آب آشامیدنی اهالی روستای چاه سالم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی اظهار داشت: اداره آب و فاضلاب امیدیه در راستای رسالت خطیر خود مبنی بر تامین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی، تکمیل شبکه آبرسانی و در نهایت ارائه خدمات مطلوب آبرسانی به شهروندان، اقدام به اجرای ۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن به سایز ۱۱۰ میلیمتر در روستای چاه سالم این شهرستان کرد.

وی افزود: توسعه شبکه توزیع آب شهر با اولویت مناطق شهر در حال انجام است و کمبود اعتبارات به هیچ وجه مانع ادامه فعالیت آبفا شهرستان در زمینه اصلاح و توسعه شبکه آب آشامیدنی نشده است.

درویشی با بیان اینکه اعتبار این عملیات از محل اعتبارات داخلی اداره تامین شده است، تصریح کرد: با تکمیل این طرح امکان واگذاری و نصب انشعاب آب برای واحد مسکونی این شهر فراهم شده است.

سرپرست اداره آب و فاضلاب امیدیه در پایان از همشهریان خواست با صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در ساعات اوج گرما، از قطعی و کاهش افت فشار در سایر مناطق جلوگیری کنند.