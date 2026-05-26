یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دلیل حمل فرآوردههای نفتی غیرمجاز در محور جیرفت به کرمان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: مأموران کنترل نامحسوس پلیس راه جیرفت، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را بهدلیل عدم ثبت ساعات رانندگی متوقف و در بررسیهای تخصصی از خودرو، متوجه شدند مقادیری فرآورده نفتی غیرمجاز را به صورت غیرقانونی حمل مینماید.
سرهنگ "جهانشاهی" افزود: پس از انجام هماهنگیهای قضائی لازم، اتوبوس توقیف، به پارکینگ منتقل و راننده نیز جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.