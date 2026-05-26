فرمانده انتظامی امیدیه از کشف ۱ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مسعود دادوند گفت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و سوخت و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، ماموران پاسگاه انتظامی جایزان حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به صورت غیرمجاز بارگیری شده بود، کشف کردند که در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی امیدیه خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت از اولویتهای اصلی پلیس است و نیروی انتظامی با تمام توان با سودجویان و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهد کرد و از شهروندان در خواست میشود هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.