به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هم‌زمان با فرارسیدن عید قربان و ضرورت رعایت الزامات سلامت، ایمنی و محیط‌زیست در جایگاه‌های موقت عرضه دام زنده، تدابیر لازم از سوی ادارات HSE مناطق و نواحی برای پیشگیری از وقوع حوادث و حفظ جان مراجعه‌کنندگان و بهره‌برداران پیش بینی شده است.

بر اساس این گزارش، چک‌لیست‌های بازرسی از سوی دبیرخانه HSE شهرداری تهران در اختیار مدیران HSE مناطق ۲۲ گانه قرار گرفت و مقرر شد گزارش اقدامات مناطق، شامل شناسایی موارد ناایمن، عدم انطباق‌ها و نحوه رفع نواقص، در اسرع وقت به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارسال شود.

بر همین اساس، کارشناسان HSE در این بازدیدها، مواردی از جمله نحوه نصب داربست، استفاده از پایه‌های نگهدارنده و مهارکننده، نصب فوم‌های محافظ در نقاط بیرون‌زدگی میله‌های داربست، رعایت ارتفاع مناسب سازه برای تبادل مناسب هوا و دما، ایجاد بادگیر در دو جهت، استفاده از کف‌پوش مناسب برای جلوگیری از گرد و غبار، سیم‌کشی استاندارد، استفاده از تجهیزات برقی دارای نشان استاندارد، نصب تابلو فیوز، کلید محافظ جان و بررسی وضعیت سرویس‌های بهداشتی را مورد بررسی قرار می‌دهند.