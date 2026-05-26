پخش زنده
امروز: -
دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیطزیست (HSE) شهرداری تهران همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، از نظارت بر رعایت الزامات HSE در جایگاههای موقت عرضه بهداشتی دام زنده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با فرارسیدن عید قربان و ضرورت رعایت الزامات سلامت، ایمنی و محیطزیست در جایگاههای موقت عرضه دام زنده، تدابیر لازم از سوی ادارات HSE مناطق و نواحی برای پیشگیری از وقوع حوادث و حفظ جان مراجعهکنندگان و بهرهبرداران پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش، چکلیستهای بازرسی از سوی دبیرخانه HSE شهرداری تهران در اختیار مدیران HSE مناطق ۲۲ گانه قرار گرفت و مقرر شد گزارش اقدامات مناطق، شامل شناسایی موارد ناایمن، عدم انطباقها و نحوه رفع نواقص، در اسرع وقت به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارسال شود.
بر همین اساس، کارشناسان HSE در این بازدیدها، مواردی از جمله نحوه نصب داربست، استفاده از پایههای نگهدارنده و مهارکننده، نصب فومهای محافظ در نقاط بیرونزدگی میلههای داربست، رعایت ارتفاع مناسب سازه برای تبادل مناسب هوا و دما، ایجاد بادگیر در دو جهت، استفاده از کفپوش مناسب برای جلوگیری از گرد و غبار، سیمکشی استاندارد، استفاده از تجهیزات برقی دارای نشان استاندارد، نصب تابلو فیوز، کلید محافظ جان و بررسی وضعیت سرویسهای بهداشتی را مورد بررسی قرار میدهند.