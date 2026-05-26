مسابقات موتورسواری سوپربایک چک پنجمین مرحله از فصل ۲۰۲۶ موتورسواری سوپربایک قهرمانی جهان در پیست اوتودروم در شهر موست به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و نهمین دوره این رقابتها ۲۵ موتورسوار در قالب ۱۵ تیم در ۱۲ مرحله رقابت میکنند. نتایج مسابقات به این شرح است:
* کورس اول: (۲۱ دور پیست)
۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۱:۵۵:۷۴۱ دقیقه
۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۱:۳۳۰ ثانیه اختلاف
۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۱:۲۲۲ ثانیه اختلاف
* کورس سوپرپول: (۱۰ دور پیست)
۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۱۵:۰۷:۴۹۹ دقیقه
۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۱:۹۵۹ ثانیه اختلاف
۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۶:۹۸۰ ثانیه اختلاف
* کورس دوم: (۲۲ دور پیست)
۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۳:۲۰:۱۴۹ دقیقه
۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۰:۵۹۴ ثانیه اختلاف
۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۵:۵۲۹ ثانیه اختلاف
* رده بندی موتورسواری سوپربایک قهرمانی جهان پس از پنجمین مرحله از ۱۲ مرحله فصل (۱۵ کورس از ۳۶ کورس):
- انفرادی:
۱- نیکولو بوله گا از ایتالیا ۳۱۰ امتیاز
۲- ایکر لکونا از اسپانیا ۲۱۵،
۳- یاری مونتلا از ایتالیا ۱۲۱
- تیمی:
۱- دوکاتی ایتالیا ۳۱۰ امتیاز
۲- بیموتا ایتالیا ۱۲۹،
۳- بیام و آلمان ۹۷