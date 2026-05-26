به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سی و نهمین دوره این رقابت‌ها ۲۵ موتورسوار در قالب ۱۵ تیم در ۱۲ مرحله رقابت می‌کنند. نتایج مسابقات به این شرح است:

* کورس اول: (۲۱ دور پیست)

۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۱:۵۵:۷۴۱ دقیقه

۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۱:۳۳۰ ثانیه اختلاف

۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۱:۲۲۲ ثانیه اختلاف

* کورس سوپرپول: (۱۰ دور پیست)

۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۱۵:۰۷:۴۹۹ دقیقه

۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۱:۹۵۹ ثانیه اختلاف

۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۶:۹۸۰ ثانیه اختلاف

* کورس دوم: (۲۲ دور پیست)

۱- نیکولو بولگا از ایتالیا - موتور دوکاتی پانیگاله ۳۳:۲۰:۱۴۹ دقیقه

۲- ایکر لکونا از اسپانیا - دوکاتی پانیگاله ۰:۵۹۴ ثانیه اختلاف

۳- یاری مونتلا از ایتالیا - دوکاتی پانیگاله ۱۵:۵۲۹ ثانیه اختلاف

* رده بندی موتورسواری سوپربایک قهرمانی جهان پس از پنجمین مرحله از ۱۲ مرحله فصل (۱۵ کورس از ۳۶ کورس):

- انفرادی:

۱- نیکولو بوله گا از ایتالیا ۳۱۰ امتیاز

۲- ایکر لکونا از اسپانیا ۲۱۵،

۳- یاری مونتلا از ایتالیا ۱۲۱

- تیمی:

۱- دوکاتی ایتالیا ۳۱۰ امتیاز

۲- بیموتا ایتالیا ۱۲۹،

۳- بی‌ام و آلمان ۹۷