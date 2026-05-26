به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله العظمی جوادی آملی در سخنانی در خصوص عظمت روز عرفه، بیان داشتند: عرفه از بهترین ایام سال است و در ادعیه و روایات ما به عنوان روزی که خداوند او را عظیم، شریف و کریم قرار داده مطرح است؛ همان تعبیر‌هایی که درباره ماه مبارک رمضان هست که می‌گوییم «و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور» مشابه آن تعبیر درباره روز عرفه هم هست، منتها علی الایام یا علی الشهور ندارد یعنی فی نفسه این روز عظیم و شریف و کریم است.

ایشان ادامه دادند: دعای نورانی عرفه از مصادیق بارز قرآن صاعد است؛ اگر درباره دعا گفته شد که دعا قرآن صاعد است برای آن است که از بهترین مصادیق کلمه طیب است این اصل اول که صغرای مسئله است، اصل دوم که کبرای مسئله است این است که فرمود ﴿إِلَیهِ یصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیبُ وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یرْفَعُهُ﴾ کلمات طیب به طرف خدای سبحان صعود می‌کنند، پس دعا صاعد الی الله است.

معظم له خاطرنشان کردند: دعا از داعی جدا نیست، این طور نیست که دعا به نحو تجافی از زمین و ملک و آسمان و ملکوت صعود کند، بلکه صعود آن به نحو تجلی است؛ این طور نیست که دعا مانند بخار و دود بالا برود بلکه دعا آن طوری بالا می‌رود که قرآن آنطور نازل شده است، قرآن به نحو تجلی نازل شد نه تجافی یعنی مثل حبل وثیق از بالا آویخته شد نه انداخته، لذا در عین حال که در بالا است در مراحل میانی نیز هست و در عین حال که در بالا و در مراحل میانی است در مراحل نازل هم هست! صعود هم بشرح ایضاً، دعا که قرآن صاعد است در عین حال که در زمین است آسمانی می‌شود، در عین حال که در ملک است ملکوتی می‌شود و، چون دعا وصف و حال داعی است هرگز داعی را رها نمی‌کند، اگر دعا صعود دارد و اگر کلمات طیب صاعدند ﴿إِلَیهِ یصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیبُ﴾ داعی و متکلم آن کلمه طیب هم صاعد است!

آیت الله العظمی جوادی آملی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه حج ابراز داشتند: طبق آیه سوره مبارکه «حج» که فرمود: ﴿لَنْ ینالَ اللّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لکِنْ ینالُهُ التَّقْوی مِنْکُمْ﴾ اگر تقوا بالا می‌رود و تقوا وصف متقی است پس خود متقی هم بالا می‌رود، بنابراین دعا این خصیصه را دارد که داعی را بالا ببرد.

ایشان آیاتی از سوره احزاب را مورد اشاره قرار دادند و بیان داشتند: در سوره مبارکه احزاب این آیه معروف است که ﴿إِنَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یصَلُّونَ﴾ در همان سوره احزاب دارد که ﴿هُوَ الَّذی یصَلّی عَلَیکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ﴾؛ شما اگر مؤمن باشید خدا و ملائکه بر شما صلوات می‌فرستند! حالا معلوم می‌شود ما چقدر خودمان را ارزان فروختیم، مایی که می‌توانیم به جایی برسیم که خدا و ملائکه خدا بر ما صلوات بفرستد، چرا خود را رایگان هدر بدهیم، این روز‌های عرفه و امثال عرفه یک چنین حال و هوایی را به همراه دارد که این نکات برای انسان روشن می‌شود لذا دعا می‌کنیم خداوند توفیق قرائت این دعا‌ها را به همه ما مرحمت بکند!