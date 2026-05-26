به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، گفت: در حال حاضر ۱۵۸۰ خانواده زندانی در این استان از خدمات حمایتی این نهاد بهره‌مند می‌شوند. این خدمات با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر که سرپرست آنها در زندان به سر می‌برد، ارائه می‌گردد.

طاهری جبلی با تشریح جزئیات این حمایت‌ها، گفت: خانواده‌هایی که سرپرست خود را در زندان دارند و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، بر اساس دستورالعمل‌های موجود، واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی کمیته امداد هستند. این خدمات می‌تواند شامل وام‌های ضروری، تامین لوازم منزل، وام‌های اشتغال و توانمندسازی باشد. در صورت نیاز، مستمری کمک معیشت نیز برای این خانواده‌ها برقرار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این خانواده‌ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، بر اهمیت حمایت‌های ویژه از این قشر تاکید کرد و افزود: هدف ما کاهش دغدغه‌های این خانواده‌ها و ایجاد آرامش در کانون خانواده است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین از ارائه آموزش‌های مهارتی و کاریابی برای این خانواده‌ها خبر داد تا بتوانند با کسب مهارت‌های لازم به سمت خودکفایی حرکت کنند. این حمایت‌ها حتی تا سه ماه پس از آزادی سرپرست خانوار نیز ادامه خواهد داشت تا بازگشت وی به جامعه و خانواده تسهیل شود.

طاهری جبلی در پایان گفت: با مشارکت خیرین و حمایت‌های مستمر، بتوان گام‌های موثرتری در جهت توانمندسازی و رفع مشکلات خانواده‌های زندانیان نیازمند در استان تهران برداشت.