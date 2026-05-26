به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان از تعیین و تصویب حداکثر میزان افزایش اجاره‌بهای مسکونی در این استان تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

سعید شاهین فر در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، گفت: در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، حداکثر افزایش اجاره بها باید مناسب با نرخ تورم عمومی باشد.

وی افزود: بر این اساس، حداکثر میزان افزایش اجاره بهای مسکونی تا پایان نیمه نخست سال جاری، ۲۶.۱ درصد در نظر گرفته می‌شود.

شاهین فر تاکید کرد این میزان در سامانه‌های خودنویس و کاتب ثبت خواهد شد و نرخ‌های بالاتر از این مقدار امکان ثبت نخواهند داشت.

همچنین برای جلوگیری از ثبت دستی معاملات، کنترل بازار مسکن تقویت می‌شود.

وی یادآور شد بر اساس قانون، در شهرهایی با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، شورای عالی مسکن موظف به تعیین سقف حداکثری افزایش اجاره بها است.