معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: عملیات ساخت قطعه دوم خط ۱۳۲ کیلوولت ۲ مداره بهبهان اصلی - ولایت - بهبهان فرعی تا رینگ شاهد - ارجان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا بخشی اظهار کرد: عملیات ساخت قطعه دوم خط ۱۳۲ کیلوولت دو مداره بهبهان اصلی - ولایت - بهبهان فرعی تا رینگ شاهد - ارجان شامل تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب برج و سیمکشی به پایان رسیده و آماده برقداری است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایهگذاری این طرح ضروری بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: طول این خط ۵.۲ کیلومتر مدار است و ضمن برطرف کردن محدودیت ظرفیت خطوط تکمداره قدیمی قبلی، باعث افزایش قابلیت مانور بین پستهای برق بهبهان اصلی و ارجان خواهد شد.
به گفته بخشی؛ افزایش پایداری، ضریب اطمینان و تقویت شبکه برق در ناحیه ارجان و ایجاد ظرفیت جدید برای برقرسانی به مشترکان و متقاضیان خانگی، صنعتی و کشاورزی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان بیان داشت: این طرح و دیگر طرحهای توسعه شبکه برق برای عبور از پیک مصرف، در طول جنگ تحمیلی رمضان فعال بودهاند تا در روند برقرسانی خللی وارد نشود.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.
پیش از این نیز معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای خوزستان از بازسازی پایه و تجهیزات کانال ۱۵ پست برق این شرکت خبر داده بود.