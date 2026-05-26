رئیس پارلمان لبنان با ارسال پیامی به آقای قالیباف انتخاب مجدد وی را به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با ارسال پیامی به آقای محمدباقر قالیباف ضمن تبریک برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس مجلس، برای او آرزوی موفقیت کرد.

متن پیام رئیس پارلمان لبنان به شرح زیر است:

حضور محترم آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران

خرسندم که از طرف خودم و مجلس نمایندگان لبنان، اعطای رأی اعتماد مجدد اعضای مجلس شورای اسلامی ایران به شما به عنوان رئیس مجلس برای یک دوره جدید را صمیمانه تبریک بگویم.

برای شما در انجام وظایفتان برای خدمت به منافع جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آن در جهت پیشرفت، شکوفایی و رفاه آرزوی موفقیت دارم.