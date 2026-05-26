به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، با احداث این آزادراه ۱۶.۱ کیلومتری در کمربند شرقی تهران در دو فاز، بزرگراه امام رضا (ع) به بزرگراه شهید یاسینی متصل می‌شود.

فاز نخست این آزادراه از تقاطع بزرگراه امام رضا (ع) و شهید نجفی رستگار آغاز شده و تا بلوار هجرت به طول ۹.۳ کیلومتر ادامه می‌یابد.

این آزاد راه از تقاطع بزرگراه‌های امام رضا (ع) و نجفی رستگار در جنوب شرق تهران آغاز و در دو فاز به تقاطع بزرگراه‌های شهیدان سلیمانی و یاسینی ختم می‌شود.

این بزرگراه باعث کاهش چشمگیر تداخلات ترافیکی در جنوب بزرگراه بسیج و سه راه افسریه و اتصال آن به بزرگراه امام رضا (ع) و شهید محلاتی نیز تسهیل‌کننده عبور مسافران مسیر مشهد خواهد بود.

بهره‌برداری از این کلان‌پروژه عمرانی، ۵.۵ درصد از ترافیک شرق تهران ۱.۵ درصد از ترافیک پایتخت را کاهش می‌دهد.