به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ گفت: با هدف نگهداری و پایداری تأسیسات آبی و تأمین آب مطمئن و پایدار برای اراضی کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز برای کشت تابستانه تعمیر اساسی دو دستگاه الکترو پمپ در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این که الکترو پمپ‌های نصب شده از نوع شناور و با توان ۵۶۰ کیلو وات و دبی ۲.۲ متر مکعب بر ثانیه هستند و بهره برداری بهینه از ایستگاه پمپاژ ویس را تقویت می‌کنند، ادامه داد: این اقدام در راستای افزایش آمادگی تجهیزات، کاهش احتمال توقف در روند انتقال آب و ارتقای پایداری شبکه آبیاری شمال شرق اهواز انجام شد.

ایستگاه پمپاژ ویس با برخورداری از مجموعه‌ای از الکتروپمپ‌های شناور و سانتریفیوژ عمودی، از تأسیسات مهم تأمین آب در این شبکه محسوب میشود و نقش مؤثری در آبرسانی به اراضی کشاورزی مناطق ملاثانی، ویس، ابوفاضل و سلامات ایفا می‌کند.