به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سجاد یزدانی گفت: شهرداری کرمانشاه امسال هم به مانند سال‌های گذشته برای دسترسی راحت شهروندان به دام زنده و سالم برای قربانی در روز عید قربان، ۹ محل را در مناطق شهرداری کرمانشاه در نظر گرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: این مناطق در منطقه یک؛ بلوارگلریزان، جنب پارک گلریزان، منطقه دو؛ در دو محل شامل کمربندی غربی، خیابان ۵۶ متری علوم پزشکی، جنب پارک کاج و انتهای محله دولت آباد، خیابان سردار سنجابی، منطقه سه؛ دو محل شامل خیابان جعفرآباد، انتهای خیابان ارتش و میدان شهدا، محل پنج شنبه بازار، منطقه چهار؛ روبروی ترمینال راه کربلا، پارک فراز، منطقه پنج؛ بلوار صیاد شیرازی، جنب کلانتری نیایش، منطقه هفت؛ بلوار شهید شیرودی (تاق بستان)، جنب ورزشگاه امام (ره) و در منطقه هشت؛ پردیس، دور میدان فلسطین مناطقی هستند که برای روز عید قربان (چهارشنبه، ششم خرداد) در آنها دام زنده عرضه می‌شود.

یزدانی با توصیه به شهروندان برای خرید دام مورد نیاز خود از این اماکن گفت: عرضه دام در سطح شهر کرمانشاه خارج از این محل‌ها ممنوع است و با متخلفان برخورد می‌شود.