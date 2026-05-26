جانشین رئیس گروه مشاوران نظامی فرمانده کل قوا درباره احتمال بروز جنگ میان ایران و آمریکا گفت: سناریوهای لازم طراحی شده است و اگر اتفاقی بیفتد، قطعا برگ برنده ایران رو خواهد شد و همه افول بیش از پیش آمریکا را خواهند دید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ ناصر آراسته در گفتگویی افزود: ۱۳ پایگاه از ۱۶ پایگاه نظامی بزرگ ارتش ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا در جنگ ۴۰ روزه نابوده شده و «چه جنگی رخ بدهد و چه رخ ندهد، آمریکا دیگر در خلیج فارس حضور نخواهد داشت.»
جانشین رئیس گروه مشاوران نظامی فرمانده کل قوا گفت: جنگ واقعی میان ارتش آمریکا و ایران زمانی آغاز میشود که در میدان نبرد به آرزوی خود برسیم. یعنی در میدان سینه به سینه با دشمنان آمریکایی و صهیونی و با ملحدین و تجزیهطلبان درگیر شویم؛ یقین بدانید که اگر مجدداً جنگی آغاز شود، «فرامنطقهای» خواهد بود.
امیر سرتیپ آراسته گفت: گستره این جنگ فرامنطقهای از مدار ۱۰ درجه در اقیانوس هند تا دریای مدیترانه است و همه مواضع و منافع دشمن را در این گستره به آتش خواهیم کشید.
او تأکید کرد: دشمنان در دریای مدیترانه و کشورهایی که به رژیم صهیونیستی کمک میکنند، همچون قبرس و برخی همسایگان رژیم صهیونیستی، آرامش نخواهند داشت و در هر جایی که منافع آمریکا و صهیونیستها باشد، جهنم به پا خواهیم کرد.
جانشین رئیس گروه مشاوران نظامی فرمانده کل قوا گفت: ضد انقلاب بهدنبال آن است تا با خالیشدن خیابانها ۱۸ و ۱۹ دی دیگری را رقم بزند. ما باید حضور در خیابان را ادامه دهیم تا دشمنان و ضد انقلاب را ناامید کنیم.