معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از اجرای مسیر دسترسی جایگزین در کنار پل شهید رئیسی خبر داد و گفت: این اقدام به دستور استاندار البرز و با هدف تسریع در رفت و آمد شهروندان تا زمان تکمیل بازسازی این پل در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، علی صفری از اجرای مراحل احداث مسیر دسترسی جایگزین پل بی یک خبر داد و اظهار کرد: این مسیر در کنار پل در حال بازسازی احداث می‌شود تا رفت و آمد شهروندان تا زمان تکمیل عملیات بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پل شهید رئیسی در حال حاضر مراحل بازسازی را پشت سر می‌گذارد، افزود: به دستور مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، عملیات احداث مسیر جایگزین در مجاورت این پل آغاز شده است تا شهروندان در طول مدت بازسازی با کمترین اختلال در تردد مواجه شوند.

صفری تصریح کرد: این مسیر دسترسی به صورت موقت و تا زمان اتمام کامل عملیات بازسازی پل اصلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و پس از بهره‌برداری از پل بازسازی‌شده، جمع‌آوری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر اینکه تسریع در اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به دستور استاندار، تمام عوامل اجرایی در تلاش هستند تا این مسیر جایگزین در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد و مشکلات تردد شهروندان به حداقل کاهش یابد.

وی در پایان از شهروندان خواست تا در طول مدت اجرای این عملیات، همکاری لازم را با عوامل راهنمایی و رانندگی و عوامل اجرایی داشته باشند و از مسیرهای جایگزین تعیین‌شده استفاده کنند.