فیلمهای «سفر بزرگ» و «ابراهیم خلیل الله»، از شبکه نمایش و مستند «دل، خانه آشپز»، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای «سفر بزرگ» و «ابراهیم خلیل الله»، به مناسبت عید سعید قربان امروز از شبکه نمایش پخش میشوند.
«سفر بزرگ» محصول ۲۰۰۴ کشورهای فرانسه، مراکش و ترکیه به کارگردانی اسماعيل فروخي، ساعت ۱۷، پخش میشود.
این فیلم که در بخش فیلمهای معناگرای بیست و سومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر حضور داشت، جایزه بهترین فیلمنامه این بخش را به خود اختصاص داد. این فیلم همچنین در سال ۲۰۰۴ در جشنواره بینالمللی ونیز شرکت کرد و جایزه «لوئیجی دولارنتیس» را از آن خود کرد. کاندیدای دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره بفتا از دیگر موفقیتهای این اثر محسوب میشود.
«سفر بزرگ»، درباره پسری مغربی به نام «ردا» است که برغم این که خود را برای امتحان دیپلم آماده میکند، به همراه پدرش در یک سفر مذهبی به مکه میرود. به نظر میرسد که این پدر و پسر حرفی برای گفتن به یکدیگر ندارند و برای این که در کنار هم بنشیندن و به سفر بروند کمی با هم غریبه هستند. حال با این وضعیت میخواهند مسافتی معادل ۵ هزار کیلومتر را بپیمایند.
در این فیلم بازیگرانی، چون نیکولاس کازال، محمد مجد، جکی نرکیسن، قینا اوگنیا نوا، کمال بالقاضی به ایفای نقش پرداختهاند.
همچنین فیلم سینمایی «ابراهیم خلیل الله» به کارگردانی محمدرضا ورزی، ساعت ۲۱، پخش می شود.
این فیلم دوران به نبوت رسیدن ابراهیم را به نمایش میگذارد. او در میان کافران بزرگ شده، و آنها را به پرستش خالق خود فرا میخواند. ابراهیم به دلیل شکستن بتها به آتش انداخته شد، اما خدا آتش را بر ابراهیم تبدیل به گلستان نمود و…
محمد صادقی، بهزاد فراهانی، چنگیز وثوقی، فخرالدین صدیقشریف و حسام نواب صفوی در فیلم سینمایی «ابراهیم خلیل الله» ایفای نقش کردهاند.
مستند «دل، خانه آشپز»، با روایتی متفاوت از تلاش آشپزهای ایرانی در ایام حج، امروز از شبکه مستند پخش میشود.
مستند «دل، خانه آشپز»، به کارگردانی محمدصادق بکتاشیان تولید شده و نگاهی انسانی و حرفهای به پشتصحنه یکی از مهمترین بخشهای خدمات حج دارد؛ جایی که آشپزهای ایرانی با تمام توان در شرایط سخت، به زائران خدمت میکنند.
این مستند ساعت ۱۸:۰۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۰:۰۰، بازپخش می شود.