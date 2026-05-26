به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید مهدی طباطبائی با بیان اینکه اجرای مصوبات شورای ترافیک ضامن امنیت جانی و مالی شهروندان است، گفت: شناسایی نقاط حادثه خیز، اصلاح و رفع موانع و اهتمام به نصب علائم هشدار دهنده از یک طرف و برنامه‌های آموزش همگانی فرهنگ ترافیک مواردی است که می‌تواند ما را در کاهش حوادث جانی و مالی ترافیکی کمک کند.

در این نشست مقرر شد؛ شهرداری میبد حداکثر تا پایان خرداد ماه، نسبت به تجهیز اتاق مانیتورینگ پلیس راهور و تقویت سرور‌ها اقدام کند.

محدود سازی مسیر‌های غیر مجاز از طریق کاشت درخت و نیوجرسی، بازگشایی بریدگی بلوار یحیی زاده، اصلاح طرح دسترسی جنوب شرق میدان دفاع مقدس با تعیین موقعیت مناسب از سوی اداره راه و شهرسازی، اتصال خیابان امام بفروئیه به پیربفروئیه با رعایت ضوابط ترافیکی و نصب علائم هشدار دهنده، هرس و اصلاح درختان فضای سبز بلوار‌ها و میادین جهت رفع کاهش دید، اصلاح طرح امام زاده سید ابوالقاسم بیده از مصوبات این نشست بود.