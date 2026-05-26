پخش زنده
امروز: -
فرماندار میبد درنشست شورای ترافیک، اجرای مصوبات این شورا را در کاهش حوادث ترافیکی موثر دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید مهدی طباطبائی با بیان اینکه اجرای مصوبات شورای ترافیک ضامن امنیت جانی و مالی شهروندان است، گفت: شناسایی نقاط حادثه خیز، اصلاح و رفع موانع و اهتمام به نصب علائم هشدار دهنده از یک طرف و برنامههای آموزش همگانی فرهنگ ترافیک مواردی است که میتواند ما را در کاهش حوادث جانی و مالی ترافیکی کمک کند.
در این نشست مقرر شد؛ شهرداری میبد حداکثر تا پایان خرداد ماه، نسبت به تجهیز اتاق مانیتورینگ پلیس راهور و تقویت سرورها اقدام کند.
محدود سازی مسیرهای غیر مجاز از طریق کاشت درخت و نیوجرسی، بازگشایی بریدگی بلوار یحیی زاده، اصلاح طرح دسترسی جنوب شرق میدان دفاع مقدس با تعیین موقعیت مناسب از سوی اداره راه و شهرسازی، اتصال خیابان امام بفروئیه به پیربفروئیه با رعایت ضوابط ترافیکی و نصب علائم هشدار دهنده، هرس و اصلاح درختان فضای سبز بلوارها و میادین جهت رفع کاهش دید، اصلاح طرح امام زاده سید ابوالقاسم بیده از مصوبات این نشست بود.