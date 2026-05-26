به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ مالک حزبائی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با جرایم مسلحانه در سطح شهرستان، مأموران کلانتری ۱۱ در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سوی منزل یکی از شهروندان به‌سرعت وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با پایش دقیق صحنه جرم و اقدامات هوشمندانه خود موفق شدند متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی او را دستگیر کنند که در جریان تحقیقات پلیس، یک فقره جرم تیراندازی دیگر کشف و پرونده برای مراحل قانونی تکمیل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با پلیس، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه با پلیس تماس گرفته و از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع‌رسانی کنند.