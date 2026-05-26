پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: این استان کانون فعالیتهای زیرساختی در دوران جنگ تحمیلی سوم بود و همچنان با ۱۰۷ کارگاه عمرانی فعال در حوزه راه و شهرسازی، به روند توسعه خود ادامه میدهد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، پیمان آرامون ، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از فعالیت ۱۰۷ کارگاه عمرانی در این استان در دوران جنگ تحمیلی خبر داد و گفت: این روند با قوت ادامه دارد.
آرامون با اشاره به ۴۰ طرح راهسازی به طول ۶۰۰ کیلومتر و ۴۲ طرح نهضت ملی مسکن در دست اجرا، افزود: ۲۵ طرح احداث ساختمان دولتی نیز در حال توسعه است.
وی با تاکید بر فعالیت شبانهروزی کارگاهها در ایام جنگ، تصریح کرد:تکمیل طرحهای نیمهتمام و طرحهای نهضت ملی مسکن، گامهای عملیاتی برای رفع محرومیتهای زیرساختی در این منطقه مرزی محسوب میشوند.