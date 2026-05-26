به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، در نشست هماندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارکهای علم و فناوری که صبح امروز در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد، به تشریح دقیق برنامههای تحولی این وزارتخانه پرداخت.
شهیکی گفت: این وزارتخانه با هدف تحول در بدنه مدیریتی و زیرساختی پارکهای علم و فناوری، برنامههای گستردهای را از جمله ایجاد پارکهای تخصصی، اعزام مدیران آینده به چین، راهاندازی کیف پول الکترونیکی در سامانه «زوا» و اصلاح آییننامههای اقتصادی کلید زده است.
وی با اشاره به برنامههای کلان وزارت علوم اظهار داشت: ما در سه دانشگاه به عنوان آزمایش (پایلوت) ملی، ایجاد یک زیستبوم نوآوری و فناوری را برنامهریزی کردهایم. واقعیت این است که تنگناهای منابع مالی اجازه نمیدهد که تمامی ۲۹۰ مرکز رشد موجود در کشور را به صورت همزمان تغییر مسیر دهیم؛ با این حال، ۲۰ مرکز رشد را به صورت ویژه انتخاب کردهایم تا با یک الگوی جدید، امورات آنها را به پیش ببریم.
وی در خصوص نهادسازی تخصصی افزود: اولویت ما تا پایان دوره، بر اساس هدفگذاری ایجاد شش پارک تخصصی است که تاکنون دو پارک شکل گرفته و در نهایت تا انتهای مسیر، برنامهریزی برای شکلگیری چهار پارک تخصصی دیگر انجام شده است؛ همچنین چند پارک غیرفعال نیز در این مسیر منحل خواهند شد.
معاون وزیر علوم با تاکید بر اهمیت توانمندسازی سرمایه انسانی گفت: استانهای ما باید بخش جدیدی از مسیر خود را به حوزه توانمندسازی سرمایه انسانی و ذینفعان اکوسیستم اختصاص دهند.
وی افزود: برنامههایی برای تربیت کارگزاران منطقهای، ارتقای مسیر شغلی و ارتقای بدنه خود وزارت علوم طراحی شده است. یکی از پروژههای بسیار موفق ما در این حوزه، تربیت ۱۰۰ مدیر آینده زیستبوم نوآوری ایران بود که در آن ۲۷۹ نفر مشارکت داشتند.
شهیکی ادامه داد: از این میان، ۱۰۰ نفر توانستند دورههای پنجماههای را پشت سر بگذارند و از ۱۲ خرداد، دورههای سه ماهه آنها در کشور چین آغاز میشود.
وی افزود: هدف ما تربیت نیروهایی در تمامی استانهاست که ابعاد و فهم عمیقی از مدیریت پارک داشته باشند. این مدل کمک میکند تا در کل پهنه جغرافیایی کشور، بدنه مدیریتی بسیار خوبی تربیت شود. با توجه به حضور این افراد در دوره جامع چین، آنها به سرمایههای ارزشمندی در کنار رؤسای پارکها در استانها تبدیل خواهند شد.
شهیکی گفت : من در حال اخذ یک مجوز ملی هستم تا بتوانید در چارت تشکیلاتیتون، تمام این نیروهای کیفی را که ۹ ماه روی آنها سرمایهگذاری شده و با فیلترهای سنگین انتخاب شدهاند، در کنار خود داشته باشید تا تصمیمات بهینهتر و دقیقتری اتخاذ شود.
شهیکی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از تمام پارکهای کشور تصریح کرد: من تقریباً تمام پارکهای کشور را با جزئیات بررسی کردهام و از مختصات و ویژگیهای آنها آگاه هستم. یک خلاء پررنگ در تمام پارکها مشاهده میشود و آن ضعیف بودن اکوسیستم پشتیبانساز، مدلهای تجاریسازی و شبکه منتورینگ است.
وی از حمایتهای مالی جدید خبر داد و گفت: ما یک گرنت را به صورت نامحدود تعریف کردهایم؛ بدین معنا که پارکهایی که امور خود را طبق استانداردهای تعریف شده جلو ببرند، این گرنت را به صورت مستمر دریافت خواهند کرد.
شهیکی افزود: همچنین در سامانه «زیسفا» که شبکه ملی در آن شکل گرفته، از ماه آینده «کیف پول الکترونیکی» فعال میشود. این کیف پول مبنای رصد ما خواهد بود و گرنتهای تخصیصی بر اساس این ابزار که از ماه بعد در سامانه فعال میشود، پرداخت خواهد شد.
معاون فناوری وزیر علوم به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: در بازدیدهای استانی متوجه شدیم ۲۰ استان با مشکل جدی در حوزه نیمهصنعتی تولید مواجه هستند. با رایزنیهای گسترده با سازمان برنامه و بودجه، یک خط منابع ویژه اختصاص یافت و ساخت سولههای نیمهصنعتی در اکثر استانها آغاز شده است.