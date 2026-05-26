حجاج ایرانی در مراسم باشکوه برائت از مشرکین در صحرای عرفات، با سر دادن شعارهای ضد استکباری و وحدتآفرین، بر ضرورت همبستگی مسلمانان و مقابله با دشمنان اسلام تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم برائت از مشرکین، جلوهای از وحدت مسلمانان و اعلام بیزاری از دشمنان اسلام به شمار میرود که با حضور گسترده زائران در صحرای عرفات برگزار میشود.
پیام رهبر معظم انقلاب امروز در مراسم برائت از مشرکین در صحرای عرفات قرائت شد.
برای خواندن متن کامل پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت برگزاری حج ۵ خرداد ۱۴۰۵ بر روی اینجا کلیک کنید.