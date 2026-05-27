به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی راد با اشاره به اینکه ۳۹۲ خانواده زندانیان استان در سال با جمعیتی افزون بر هزار و ۳۴۰ نفر تحت حمایت این نهاد هستند، اظهار داشت: این افراد از خدمات مختلف این نهاد مقدس در سرفصل‌های مختلف از جمله دریافت کمک معیشتی، تسهیلات اشتغال، اهدای جهیزیه، اهدای لوازم ضروری زندگی، کمک هزینه تحصیلی، خدمات مشاوره و... بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره اینکه این نهاد در سال گذشته بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال خدمات معیشتی به خانواده‌های زندانیان پرداخت کرده است، تصریح کرد: توانمندسازی خانواده‌های زندانیان و تلاش در راستای بازگشت دوباره زندانیان به جامعه بعد از آزادی یکی از اولویت‌های کمیته امداد امام‌خمینی (ره) است.

به گفته وی، پرداخت ۱۱ مورد تسهیلات اشتغال‌زایی، اهدای ۹ سری جهیزیه، ۷۵ مورد کمک هزینه تحصیلی، اهدای ۹۶ قلم کالای ضروری زندگی و پرداخت ۴۵ مورد کمک ودیعه و اجاره مسکن برای این خانواده‌ها در سال گذشته با استفاده از منابع مالی امداد تنها بخشی از کمک‌های صورت گرفته در راستای رفع مشکلات و نیاز‌ها و توانمندسازی خانواده‌های زندانیان در سطح استان است.

مدیرکل کمیته امداد استان، آسیب‌شناسی مشکلات زندانیان و خانواده‌های آنان را ضروری دانست و گفت: این مهم به منظور ارائه راهکار‌های مختلف برای جلوگیری از بروز جرائم و تلاش در راستای ورود زندانیان به جامعه بعد از آزادسازی باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

الهی راد خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از بازگشت دوباره زندانیان به زندان بعد از آزادی توجه به اشتغال و مشکلات احتمالی فرا‌روی آنان ضرورت دارد.

وی در ادامه به برنامه‌ها و اهداف کمیته امداد امام‌خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین هدف این نهاد کمک به برقراری عادلت در دریافت خدمات و پیشرفت حرکت مددجویان و نیازمندان به سمت توانمندسازی و خودکفایی است.