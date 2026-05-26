به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دکتر امیرحسین نقی‌پور با اشاره به آمادگی کامل تمامی کشتارگاه‌های استان برای ارائه خدمات در روز عید قربان گفت: همزمان با فرا رسیدن عیدسعید قربان و ذبح دام‌های قربانی در این روز، دامپزشکی استان همدان به صورت ویژه اقدام به اجرای طرح نظارت و کنترل بهداشتی و شرعی بر دام‌های قربانی مردم می‌کند.

او افزود: با تشکیل ۳۶ اکیپ بازرسی متشکل از ۱۴ اکیپ ثابت، ۲۲ اکیپ سیار با ترکیب ۲۱ نفر دامپزشک، ۴۴ نفر بازرس بهداشتی گوشت، ۱۳ نفر ناظر شرعی، آموزش، تجهیز، ساماندهی و نظارت برذبح شرعی و بهداشتی قربانی‌های شهروندان در استان انجام می‌شود.

نقی‌پور گفت: برای جلوگیری از مخاطرات بهداشتی و جلوگیری از انتشار بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، شهروندان دام خود را از میادین عرضه دام زنده دارای پروانه بهداشتی تهیه و در کشتارگاه‌های استان قربانی کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه گوشت دام قربانی را حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند تصریح کرد: شماره تماس مردمی ۱۵۱۲ برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی شهروندان در نظر گرفته شده است.