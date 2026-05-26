مدیرکل دامپزشکی استان همدان از فعالیت ۳۶ تیم نظارت بر ذبح دام عید قربان در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دکتر امیرحسین نقیپور با اشاره به آمادگی کامل تمامی کشتارگاههای استان برای ارائه خدمات در روز عید قربان گفت: همزمان با فرا رسیدن عیدسعید قربان و ذبح دامهای قربانی در این روز، دامپزشکی استان همدان به صورت ویژه اقدام به اجرای طرح نظارت و کنترل بهداشتی و شرعی بر دامهای قربانی مردم میکند.
او افزود: با تشکیل ۳۶ اکیپ بازرسی متشکل از ۱۴ اکیپ ثابت، ۲۲ اکیپ سیار با ترکیب ۲۱ نفر دامپزشک، ۴۴ نفر بازرس بهداشتی گوشت، ۱۳ نفر ناظر شرعی، آموزش، تجهیز، ساماندهی و نظارت برذبح شرعی و بهداشتی قربانیهای شهروندان در استان انجام میشود.
نقیپور گفت: برای جلوگیری از مخاطرات بهداشتی و جلوگیری از انتشار بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان، شهروندان دام خود را از میادین عرضه دام زنده دارای پروانه بهداشتی تهیه و در کشتارگاههای استان قربانی کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه گوشت دام قربانی را حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال نگهداری و سپس مصرف کنند تصریح کرد: شماره تماس مردمی ۱۵۱۲ برای کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی شهروندان در نظر گرفته شده است.