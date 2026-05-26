به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به افزایش حجم تردد و شکل‌گیری ترافیک چند کیلومتری در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال گفت: با توجه به تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت بار ترافیکی بازگشت مسافران، از ساعت ۱۰ صبح امروز، پنجم خردادماه، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر شمال به جنوب، از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج ممنوع شده است.

وی افزود: از همین ساعت مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یکطرفه مدیریت ترافیکی خواهد شد تا امکان تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی عبور و مرور فراهم شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت‌های ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و رانندگان برای بازگشت می‌توانند از محور‌های جایگزین هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت استفاده کنند.

کرمی‌اسد با اشاره به تعطیلات پیش‌رو و افزایش سفر‌ها تصریح کرد: ضروری است مسافران پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از مراجع رسمی دریافت کرده و با مدیریت زمان سفر، از ورود همزمان به محور‌های پرتردد شمالی خودداری کنند.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های شمالی کشور نیز گفت: در حال حاضر آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین محدوده تونل البرز تا انتهای آزادراه، با ترافیک سنگین مواجه است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده و محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو، دارای بار ترافیکی سنگین است.

وی افزود: در محور‌های فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان جریان دارد. همچنین مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در حال حاضر فاقد گره ترافیکی بوده و محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.