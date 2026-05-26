مدیرکل منابع طبیعی استان قم شمار آتشسوزیهای مراتع در سال گذشته را ۶ فقره اعلام کرد و گفت: در این آتش سوزیها ۱۴ هکتار از مراتع استان تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه ستاد مدیریت بحران آمادگی همه دستگاهها برای مدیریت آتشسوزی مراتع در فصل تابستان را خواستار شد و گفت: افزایش پوشش گیاهی در کنار گرمای هوا و تابش شدید خورشید، احتمال وقوع آتشسوزی در مراتع را افزایش میدهد.
مرتضی داودی افزود: مراتع بخش قاهان در شهرستان جعفرآباد، بخشهای خلجستان و سلفچگان در شهرستان قم و بخشهایی از شهرستان کهک از مناطق مستعد آتشسوزی هستند و این موضوع آمادگی بیشتر دستگاههایی همچون شهرداریها، شوراها، دهیاریها و مدیریت بحران استان را ضروری میکند.
وی همچنین از اجرای گشتهای فوقالعاده و طرح «آتشبُر» برای جمعآوری علوفههای کنار جادهها و کاهش خطر آتشسوزی در حریم راههای جادهای و ریلی خبر داد.
داودی پدیده ریزگردها را همچنان یکی از معضلات جدی و بحرانی استان عنوان کرد و گفت: منطقه سراجه مهمترین کانون خیزش گرد و غبار در قم به شمار میرود.