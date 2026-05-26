به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی چمن‌نژادیان بیان داشت: ۲۰ درصد از عرصه‌های ملی استان، معادل ۱.۲۷ میلیون هکتار، عرصه بیابانی است که بخشی از این بیابان‌ها قدیمی و بخشی دیگر بر اثر مدیریت ضعیف، طرح‌های نفتی، جاده‌سازی یا بهره‌برداری در راستای معیشت مردم ایجاد شده است.

وی افزود: ۷۵۰ هزار هکتار از این مناطق فوق‌بحرانی هستند که ۳۵۰ هزار هکتار آن کانون ریزگرد محسوب می‌شود.

چمن نژادیان با اشاره به آمایش سرزمینِ تهیه شده از استان، اظهار کرد: ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های بیابانی استان به عنوان مناطق در معرض ریزگرد شناسایی شده‌اند که ۳۵۰ هزار هکتار از آنها در وضعیت فوق‌بحرانی قرار دارند.

رئیس اداره بیابان اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان همچنین به ۳۵۰ هزار هکتار تپه‌های ماسه‌ای که عمدتا در غرب خوزستان قرار دارند، اشاره کرد و ادامه داد: تلاش‌های زیادی برای مهار و احیای این مناطق صورت گرفته است.

وی تغییرات اقلیمی را عاملی موثر در تغییر گونه‌های گیاهی منطقه دانست و گفت: یکی از عوامل اثرگذار در تغییر اقلیم استان، فلر‌های نفتی هستند که با افزایش دما، اقلیم را تغییر داده و باعث از بین رفتن گونه‌های گیاهی می‌شوند.

علی چمن‌نژادیان با بیان اینکه کانون شماره ۴ ریزگرد در مسیر ماهشهر قرار دارد، اظهار داشت: عوامل عمرانی نیز در توسعه بیابان و ایجاد کانون ریزگرد موثر هستند؛ به عنوان مثال، ساخت جاده در مسیر آب در محور ماهشهر، به تدریج باعث تغییر اقلیم و تبدیل شدن منطقه به کانون ریزگرد شده است.

مدیریت روان‌اب، راهکاری کم‌هزینه برای مقابله با بیابان‌زایی

رئیس اداره بیابان اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان اظهار کرد: در پنج سال اخیر، ۳۴ هزار هکتار با اجرای طرح روان‌اب از پوشش بیابانی به فضای سبز تغییر یافته است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر هفت کانون ریزگرد به وسعت ۳۴۲ هزار هکتار در استان وجود دارد که کانون شماره چهار، واقع در مسیر اهواز به سمت ماهشهر، به دلیل وزش باد، ریزگرد‌ها را به سمت اهواز هدایت می‌کند.

چمن‌نژادیان با تاکید بر اینکه از طرح مدیریت روان‌اب در کانون شماره چهار برای کاهش عرصه‌های بیابانی استفاده شده است، افزود: مدیریت روان‌اب کم‌هزینه‌ترین راهکار برای مقابله با بیابان‌زایی است؛ زیرا از به دام انداختن نزولات جوی برای پرورش گیاهان، زهکشی منطقه و کمک به رویش بانکِ دانه خاک استفاده می‌شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل منابع طبیعی خوزستان، طی ۱۰ سال گذشته، طرح بیابان‌زدایی در بیش از ۶۰ هزار هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار کانون ریزگرد استان اجرا شده و اقدامات اثرگذاری برای توسعه فضای سبز و تثبیت خاک صورت گرفته است.