به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: در این دوره از مهرواره، هئیت داوران پس از داوری ۴ هزار و ۱۸۰ اثر در بخش‌های مختلف شامل: قصه‌گویی، پادکست، اذان، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، نقاشی، خوش‌نویسی، شعر نوجوان، داستان کوتاه و دل‌نوشته، ۵۸ اثر را به عنوان آثار برگزیده معرفی کرد.

محمدپارسا باقری، عضو مرکز شماره ۳ نیز از جمله برگزیدگان این رویداد ملی بود و رتبه سوم بخش قصه‌گویی کودک را از آنِ خود کرد.

فراخوان هشتمین مهرواره فرهنگی، هنری و ادبی «با خدا حرف بزن» آذرماه ۱۴۰۴ به صورت ملی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی منتشر شد و پیش از آن هفت سال به صورت استانی برگزار شده بود.