درخشش کودک البرزی در هشتمین مهرواره ملی «با خدا حرف بزن»
در هشتمین مهرواره ملی «با خدا حرف بزن» محمدپارسا باقری از استان البرز رتبه سوم بخش قصهگویی کودک را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: در این دوره از مهرواره، هئیت داوران پس از داوری ۴ هزار و ۱۸۰ اثر در بخشهای مختلف شامل: قصهگویی، پادکست، اذان، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای، نقاشی، خوشنویسی، شعر نوجوان، داستان کوتاه و دلنوشته، ۵۸ اثر را به عنوان آثار برگزیده معرفی کرد.
محمدپارسا باقری، عضو مرکز شماره ۳ نیز از جمله برگزیدگان این رویداد ملی بود و رتبه سوم بخش قصهگویی کودک را از آنِ خود کرد.
فراخوان هشتمین مهرواره فرهنگی، هنری و ادبی «با خدا حرف بزن» آذرماه ۱۴۰۴ به صورت ملی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی منتشر شد و پیش از آن هفت سال به صورت استانی برگزار شده بود.