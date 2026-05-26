نظارت بی وقفه پلیس بر عملکرد رانندگان قانونگریز
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با هشدار نسبت به الگوگیری رانندگان از تخلفات یکدیگر، گفت: تبعیت از رانندگان قانون گریز، یکی از عوامل مهم گسترش رفتارهای پرخطر و افزایش تصادفات در معابر شهری و جادهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ علیاصغر زارع با اشاره به برخی رفتارهای نادرست رانندگی در معابر شهری و جادهای، اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی در فرهنگ ترافیکی کشور، تقلید برخی رانندگان از تخلفات دیگران است! موضوعی که باعث میشود یک رفتار اشتباه به سرعت در میان سایر کاربران ترافیک گسترش پیدا کند.
وی افزود: در بسیاری از مواقع راننده به خوبی میداند عملی که انجام میدهد تخلف و مغایر با مقررات رانندگی است، اما صرفاً به دلیل اینکه سایر رانندگان نیز همان رفتار را انجام میدهند، مرتکب تخلف میشود. این نگاه و رفتار جمعی، یکی از مهمترین عوامل شکلگیری بینظمی ترافیکی و افزایش خطر در سطح معابر است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: نمونههای این رفتار را به وضوح در تخلف عبور از چراغ قرمز، ورود غیرمجاز به خطوط ویژه، استفاده از شانه راه در زمان ترافیکهای سنگین، توقف دوبله و تغییر مسیرهای ناگهانی مشاهده میکنیم، به گونهای که با تخلف یک راننده، دیگر رانندگان نیز بدون توجه به پیامدهای قانونی و ایمنی، همان مسیر اشتباه را دنبال میکنند.
سرهنگ زارع تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از شانه راه به ویژه در محورهای برون شهری، علاوه بر ایجاد اختلال در عبور خودروهای امدادی و پلیسی، احتمال وقوع تصادفات شدید را افزایش میدهد و در بسیاری از موارد، موجب انسداد بیشتر مسیر و تشدید گرههای ترافیکی میشود.
وی با بیان اینکه قانونمداری باید به یک رفتار فردی و درونی تبدیل شود، گفت: رانندگی ایمن زمانی محقق میشود که راننده تصمیمات خود را بر مبنای قانون، منطق و حفظ جان انسانها اتخاذ کند، نه بر اساس رفتار اشتباه دیگران. اینکه چند خودرو از چراغ قرمز عبور کنند یا وارد شانه راه شوند، هیچگاه توجیهی برای تکرار تخلف نیست.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: بسیاری از تصادفات و حوادث رانندگی، نتیجه تصمیمهای هیجانی و رفتارهای تقلیدی در رانندگی است. در حالی که تنها چند ثانیه صبر و رعایت مقررات میتواند از وقوع خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کند.
سرهنگ زارع در پایان با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با رانندگان قانونگریز گفت: پلیس راهور علاوه بر اقدامات نظارتی و اعمال قانون، تمرکز ویژهای بر ارتقای فرهنگ ترافیک و آموزش رفتار صحیح رانندگی دارد و از همه رانندگان انتظار میرود با رعایت مقررات، به حفظ نظم، آرامش و ایمنی در معابر کمک کنند.