هشتاد و ششمین میدان داری اصفهانیها و حضوری که تمامی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شامگاه دوشنبه مردم انقلابی اصفهان در هشتاد و ششمین اجتماع شبانه متوالی با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کرده و شعار استکبارستیزی سر دادند.
مردم همیشه در صحنه اصفهان در اجتماع شبانه از حجاجی که از سراسر جهان در صحرای عرفات گرد هم آمدهاند خواستندبا حفظ و تقویت اتحاد، همبستگی و برادری زمینهساز درک مشترک از مسائل جهان اسلام و مقاومت در برابر ظلم باشند.
آنها از مسلمان خواستند در حج امسال در برابر تهاجمهای ظالمانه دنیای استکبار علیه امت اسلامی به ویژه غزه مظلوم و ایران مقتدر، موضعی صریح و قاطعانه بگیرد.
اجتماع حماسی جانبازان آسایشگاه شهید مطهری اصفهان هم در بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام مثل شبهای گذشته برگزارشد.
جانبازان اصفهانی با حضور گسترده در تجمع شبانه، بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از آرمانهای ملی و انقلابی به نمایش گذاشتند و ضمن تأکید بر اتحادداخلی، انتقام از دشمن آمریکایی_صهیونی را با صدای بلند فریاد زدند.
اصفهانیهای همیشه در صحنه در مقابل حیرت و واکنشهای بین المللی به اجتماعهای شبانه که شب ایستادگی پای اقتدار ایران و لبیک به ندای رهبر از آن یاد میشود از صحبتهای مردم جهان درباره ایستادگی و اقتدار ایران و ایرانی و تسلیم ناپذیریشان در مقابل استکبار جهانی به خودشان افتخار کرده و با اهتزار پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی اعلام کردند تا پای جان در کنار نظام، رهبر معظم انقلاب و رزمندگان جبهه نبرد با دشمن صهیونی - آمریکایی ایستادهاند.