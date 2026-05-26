به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شامگاه دوشنبه مردم انقلابی اصفهان در هشتاد و ششمین اجتماع شبانه متوالی با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کرده و شعار استکبارستیزی سر دادند.

مردم همیشه در صحنه اصفهان در اجتماع شبانه از حجاجی که از سراسر جهان در صحرای عرفات گرد هم آمده‌اند خواستندبا حفظ و تقویت اتحاد، همبستگی و برادری زمینه‌ساز درک مشترک از مسائل جهان اسلام و مقاومت در برابر ظلم باشند.

آنها از مسلمان خواستند در حج امسال در برابر تهاجم‌های ظالمانه دنیای استکبار علیه امت اسلامی به ویژه غزه مظلوم و ایران مقتدر، موضعی صریح و قاطعانه بگیرد.

اجتماع حماسی جانبازان آسایشگاه شهید مطهری اصفهان هم در بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام مثل شب‌های گذشته برگزارشد.

جانبازان اصفهانی با حضور گسترده در تجمع شبانه، بار دیگر همبستگی و حمایت خود را از آرمان‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشتند و ضمن تأکید بر اتحادداخلی، انتقام از دشمن آمریکایی_صهیونی را با صدای بلند فریاد زدند.

اصفهانی‌های همیشه در صحنه در مقابل حیرت و واکنش‌های بین المللی به اجتماع‌های شبانه که شب ایستادگی پای اقتدار ایران و لبیک به ندای رهبر از آن یاد می‌شود از صحبت‌های مردم جهان درباره ایستادگی و اقتدار ایران و ایرانی و تسلیم ناپذیریشان در مقابل استکبار جهانی به خودشان افتخار کرده و با اهتزار پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی اعلام کردند تا پای جان در کنار نظام، رهبر معظم انقلاب و رزمندگان جبهه نبرد با دشمن صهیونی - آمریکایی ایستاده‌اند.