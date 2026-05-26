شرکت ۳۷ هزار دانشآموز لرستانی در مسابقات قرآنی
معاون فرهنگی پرورشی آموزش و پرورش لرستان گفت: چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز با مشارکت ۳۷ هزار دانشآموز در این استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون فرهنگی پرورشی آموزش و پرورش لرستان در جریان بازدید از روند برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان استان اظهار داشت: این مسابقات با رقابت ۳۷ هزار دانش آموز در مرحله آموزشگاهی و یک هزار و ۱۶۰ دانشآموز در مرحله استانی برگزار شد.
حجت الله مؤمنی گفت: این دوره از مسابقات در راستای توسعه فرهنگ قرآنی، ترویج معارف اهلبیت (ع) و تقویت فعالیتهای تربیتی میان دانشآموزان استان برگزار شد و با استقبال گسترده همراه بود.
مؤمنی افزود: از یک هزار و ۱۶۰ دانشآموز دختر و پسر در مرحله استانی، ۹۸۰ نفر در بخش مجازی و ۱۸۰ دانشآموز نیز به صورت حضوری در رشتههای انشای نماز و گفتمان مهدوی با یکدیگر رقابت کردند.
وی با اشاره به تنوع رشتههای مسابقات اظهار داشت: دانشآموزان پسر در ۱۳ رشته و دانشآموزان دختر در ۱۲ رشته شامل حفظ قرآن کریم، قرائت تحقیق و ترتیل، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و دیگر رشتههای مرتبط، توانمندی و آموختههای قرآنی خود را طی ۲ روز به نمایش گذاشتند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان، استقبال گسترده دانشآموزان در مراحل مقدماتی را از نکات قابل توجه این دوره عنوان کرد و گفت: بیش از ۳۷ هزار دانشآموز در مرحله آموزشگاهی این مسابقات مشارکت داشتند که این آمار بیانگر جایگاه ارزشمند مفاهیم قرآنی و دینی میان نسل نوجوان و جوان استان است.
مؤمنی با قدردانی از عوامل اجرایی مسابقات تصریح کرد: ناحیه یک خرمآباد با فراهمسازی زیرساختها و ایجاد فضایی معنوی، شرایط مناسبی را برای برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و تربیتی فراهم کرد.
وی همچنین از برگزاری یازدهمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان لرستان خبر داد و افزود: این دوره نیز با حضور ۳۰۰ نفر از فرهنگیان استان به صورت غیرحضوری برگزار شد و شرکتکنندگان آثار خود را در رشتههای مختلف قرآنی و معارفی به دبیرخانه مسابقات ارسال کردند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: فرهنگیان در رشتههای مختلف از جمله قرائت تحقیق، ترتیل، نهجالبلاغه، روش تدریس احکام، حفظ جزء ۳۰، حفظ ۱۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم و اذان با یکدیگر رقابت کردند.
مومنی گفت: آثار رسیده به دبیرخانه این دوره از مسابقات توسط داوران تخصصی طی سه روز ارزیابی شد و برگزیدگان در هفته جاری معرفی خواهند شد که نفرات منتخب، تابستان امسال در مرحله کشوری حضور خواهند یافت.